Enttäuschende Aussagen der US-Notenbank Fed haben Europas Börsen am Donnerstag wenig anhaben können. Ihnen halfen auch positiv aufgenommene Industrie-Stimmungsdaten aus Südeuropa. Ansonsten stand eine Flut von Unternehmenszahlen im Fokus der Anleger

Der EuroStoxx 50 schaffte es nach einem verhaltenen Start schnell ins Plus. Einen zwischenzeitlichen Schwächeanfall schüttelte er wieder ab, als sich auch die am Mittwoch von den Fed-Aussagen gebeutelte Wall Street sichtbar erholte. Zum Handelsende behauptete der Leitindex der Eurozone einen Kursgewinn von 0,67 Prozent auf 3490,03 Punkte. Der französische Cac 40 schaffte letztlich ein Plus von 0,70 Prozent auf 5557,41 Punkte.

Dagegen tanzte der britische FTSE 100 mit einem Kursabschlag von 0,03 Prozent auf 7584,87 Zähler aus der Reihe, nachdem die Bank of England den Leitzins wie erwartet bei 0,75 Prozent belassen hatte. Angesichts der hohen wirtschaftlichen Risiken durch den Brexit spielen die britischen Währungshüter weiter auf Zeit. Zudem litt das Londoner Börsenbarometer unter der Schwäche der hoch gewichteten Öl- und Rohstoffaktien./gl/he

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

AXC0302 2019-08-01/18:15