Die Käufer der Amazon-Aktie haben ihre Chance nicht genutzt. Anstatt einen Anstieg über die runde Marke von 2,000,00 US-Dollar zu vollziehen und anschließend das Allzeithoch zu attackieren, startete die Aktie am 26. Juli mit einem Gap zwischen 1.972,72 und 1.950,89 US-Dollar in den Handel und ging in einen neuen Abwärtstrend über. Dieser hat sich in den letzten Tagen noch etwas beschleunigt und es ist für die Käufer ganz gewiss kein Ruhmesblatt, dass die 50-Tagelinie bei 1.918,00 US-Dollar sang- ... (Dr. Bernd Heim)

