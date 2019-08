Die Netflix-Aktie wurde im Juli nach den enttäuschenden Zahlen von den Anlegern mächtig abgestraft und auf eine rasante Talfahrt geschickt. Bis zum 22. Juli fiel der Wert auf 305,81 US-Dollar zurück und stieg von dort aus wieder an. Sehr weit vordringen konnten die Käufer dabei aber nicht, denn auf der Höhe von 338,10 US-Dollar stellte sich ihnen die 50-Wochenlinie in den Weg. An ihr ist der Kurs in den letzten Tagen zweimal klar gescheitert und danach erneut auf 318,53 US-Dollar zurückgefallen. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...