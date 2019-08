Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat deutsche Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Der Tag stand erneut im Zeichen der Berichtssaison. Nachdem seit einigen Wochen die Konjunkturdaten aus dem Industriesektor nicht überzeugten, lieferte Siemens keine guten Quartalszahlen. Ansonsten zeigte sich der Wandel im Handel. So haussierten Zalando nach ihren Quartalsergebnissen, während Hugo Boss nur knapp die Markterwartungen erreichte.

Am Vorabend lieferte die US-Notenbank das erwartete Minimum einer kleinen Zinssenkung um 25 Basispunkte und schickte den Euro zum Dollar auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Dies könnte in den kommenden Monaten der exportabhängigen deutsche Wirtschaft von Nutzen sein.

Der DAX schloss 0,5 Prozent fester bei 12.253 Punkten.

Siemens kostet den DAX ein paar Punkte

Als enttäuschend wurden die Ergebnisse von Siemens eingestuft, die Aktie stellte mit einem Minus von 4 Prozent den schwächsten DAX-Wert. Der Industriekonzern bekommt die eingetrübte Konjunktur zu spüren. Vor allem dank der Windanlagen und der Medizintechnik der beiden börsennotierten Töchter legten Umsatz und Auftragseingang im Konzern zwar noch deutlich zu. Mit dem Ergebnis haben die Münchener in ihrem aber die Erwartungen verfehlt. Die Jahresprognose hat Bestand, die Ziele wackeln aber.

BMW gewannen 1,0 Prozent. Die Ergebnisse im zweiten Quartal sind laut Jefferies nicht überraschend. Positiv kam an, dass die Münchener nicht wie Daimler die Prognose senken mussten. Infineon (plus 2,4 Prozent) hat mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Alle vier Segmente trugen mit leicht höheren Umsätzen zu dem Wachstum bei.

Kunden kaufen bei Zalando ein

Zalando hat im zweiten Quartal operativ etwas mehr verdient und sieht sich nun auf einem guten Wege, am Jahresende in der oberen Hälfte der bisherigen EBIT-Zielspanne von 175 bis 225 Millionen Euro zu landen. Auch unter dem Strich schrieb der Online-Modehändler wieder schwarze Zahlen, an der Börse ging es für die Aktie um 13,3 Prozent nach oben.

Keine Jubelschreie lösten dagegen die Zahlen von Hugo Boss aus, die Aktie schloss 4,5 Prozent im Minus. Für die Experten von Citi sind die Zahlen "kein Desaster" in einem schwierigen Umfeld. Der Umsatz und das Ergebnis hätten leicht unter den Erwartungen gelegen, wobei dem Unternehmen die Rückkehr in das Gewinnwachstum gelungen sei.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 90,5 (Vortag: 94,0) Millionen Aktien im Wert von rund 3,83 (Vortag: 3,37) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner und 9 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.253,15 +0,53% +16,05% DAX-Future 12.249,50 +0,53% +15,82% XDAX 12.258,95 +1,02% +15,86% MDAX 26.191,48 +0,99% +21,32% TecDAX 2.943,71 +0,96% +20,14% SDAX 11.198,21 +0,55% +17,76% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,32 19 ===

