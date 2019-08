London (ots/PRNewswire) - Europas einzige E-Konferenz speziell zum Thema Kohlefaser



Smithers veranstaltet seit 20 Jahren die weltbekannte Konferenz "Global Outlook for Carbon Fibre". Als Europas einzige E-Konferenz speziell zum Thema Kohlefaser ist sie eine Pflichtveranstaltung für jeden, der in diesem Sektor arbeitet.



Mehr als 120 einflussreiche Interessenvertreter aus der Kohlefaserbranche kommen vom 8.-10. Oktober 2019 im Starhotels Grand Milan Saronno in Mailand (Italien) zusammen. Als Programmpunkte sind unter anderem eine Standortbesichtigung, ein vorbereitender Workshop, 7 dynamische Sessions, mehr als 8 Stunden für Networking und vieles mehr geplant.



Eine fantastische Rednerriege unter anderem von Airbus, Nissan, Ford Motor Company, Zoltek, CarbConsult, BMW Group, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Bloomberg NEF, Cygnet Texkimp, ELG und vielen mehr wird Präsentationen halten. Diese Experten werden die verschiedensten Themen diskutieren, beispielsweise neue Entwicklungen und Anforderungen, Herausforderungen bei Design und Fertigungund technologische Entwicklungen bis hin zu Anwendungen für Endbenutzer, Recycling und nachhaltige Lösungen, innovative Projekte und vieles mehr.



Für diesen Oktober sind unter anderem die folgenden Präsentationen vorgesehen:



- Where are we now & where are we heading? (Wo sind wir heute & wo

geht es hin?) - Dan Pichler, Managing Director, CarbConsult

- Challenges and opportunities of carbon fibre and composites in

automotive industry (Herausforderungen und Chancen für Kohlefaser

und Verbundwerkstoffe in der Automobilindustrie) - Dr. Shanta A.

Desai, Research Project/Consultant, Nissan Technology Centre Europe

- Future trends in carbon fibre composites in aerospace industry

(Zukunftstrends bei Kohlefaserverbundwerkstoffen in der Luft- und

Raumfahrtbranche) - Dr. Mircea Calomfirescu, Intergration Manager

Analysis Technologies/R&T Program Manager, Airbus Defence & Space -

Military Aircraft

- Mass-production of composite parts: A view from an equipment

company (Massenherstellung von Verbundteilen: Perspektive eines

Geräteherstellers) - Alberto Zarantonello, General Manager, Cannon

Ergos Neben dem hochinteressanten Programm wird den Teilnehmern eine exklusive Standortbesichtigung des Cannon Group-Werks in Mailand, ein vorbereitender Workshop mit einer Übersicht zu neuen Kohlefaser-Applikationen und -Lösungen in der Automobilbranche sowie ein Networking-Mittagessen zum Austausch mit führenden Branchenexperten geboten. Die Redner beim vorbereitenden Workshop kommen unter anderem von ELG Carbon Fibre, MiTAC Precision Techonology Corporation, Cannon, MitsuiundForward Engineering.



Weitere Informationen zur GOCarbonFibre 2019 finden Sie auf https://www.gocarbonfibre.com/.



Informationen zu Smithers



Smithers ist ein Weltmarktführer im Bereich Kautschuk, Kunststoff und Polymer mit Dienstleistungen in Testverfahren, Beratung, Konferenzen, Schulung, Publikationen und Marktberichten, und das primär für den Medizin-, Industrie-, Automobil- und Konsumgütersektor. Darüber hinaus organisiert Smithers die erfolgreiche Konferenzreihe Extractables and Leachables.



Pressekontakt:



Katie McGowan

E. kmcgowan@smithers.com

T. +44-(0)1372-802020



Original-Content von: Smithers, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135511/4338651