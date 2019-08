Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - TCL, ein führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und ein Weltmarktführer im TV-Geschäft, hat heute seine globale Marketingkampagne "Born a Legend" gestartet. Verbraucher und Mitarbeiter werden dazu angeregt, User-Generated Content (UGC, von Benutzern generierte Inhalte) zu erstellen, um Beispiele dafür zu zeigen, was sie im alltäglichen Leben zu einer "Legende" macht.



Die Kampagne ist Teil von TCLs Strategie, ein globales Publikum quer durch alle digitalen Kanäle anzusprechen und zu inspirieren. Mitarbeiter und Verbraucher können zwischen dem 1. August und 29. September ihre eigenen Kurzvideos auf ihre eigenen Social-Media-Seiten oder die TCL-Website (http://www.tcl.com/legend) hochladen. TCL wird die besten Videos für die nächste Runde auswählen, wo Fans aus aller Welt für ihre Lieblings-Videos stimmen können. Die drei Videos mit den meisten Stimmen werden am 30. September als Gesamtsieger verkündet, und das Siegervideo wird mit einem Preisgeld von 10.000 USD prämiert.



"Ich bin begeistert, dass unsere globale Kampagne endlich startet. Ich hoffe auf rege Beteiligung von Verbrauchern und Mitarbeitern", sagte Eileen Sun, Chief Marketing Officer, Overseas Business Group bei TCL Smart Device Group. "Wir bei TCL wollen die Menschen dazu inspirieren, ihren Träumen treu zu bleiben, sich kontinuierlich selbst zu verbessern und ihre eigenen Legenden zu sein. Diese Haltung ist eine echte Hilfe in jeder Lebenslage."



Um "Born a Legend"-Videos einzureichen oder anzusehen, besuchen Sie die offizielle TCL-Website oder die folgenden Social-Media-Seiten:



Facebook @tclelectronicsglobal

Twitter @TCL_TV_Global

Instagram @tclelectronics

YouTube @TCL Electronics

Offizielle TCL-Website: www.tcl.com/legend (http://www.tcl.com/legend) Informationen zu TCL



TCL ist ein schnell wachsender Anbieter von Unterhaltungselektronik und ein Weltmarktführer im TV-Geschäft. Das Unternehmen wurde 1981 in China gegründet und hat heute eine Präsenz auf mehr als 160 internationalen Märkten. 2018 rangierte TCL auf Platz zwei auf dem globalen TV-Markt. Das Kerngeschäft von TCL ist die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Mobiltelefone, Weißprodukte, Audio- und Smart Home-Produkte. Durch seine Strategie 'AI x IoT' will TCL ein Weltmarktführer bei intelligenter Technologie werden, die Verbrauchern zu einem smarten und gesunden Leben verhilft.



Pressekontakt:



für Medien:

TCL Electronics

Siyang Wang

+86-755-3331-1958

siyang.wang@tcl.com

BlueCurrent Hong Kong

Calvin Choi

+852-2586-7893

calvin.choi@bluecurrentgroup.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/955225/TCL_Born_a_legend.jpg



Original-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6561