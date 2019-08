Das schweizerisch-deutsche Start-up Wire will die einfache Nutzung von Messengern wie WhatsApp & Co. als sichere App in die Unternehmen bringen - und hat in anderthalb Jahren bereits rund 600 zahlende Kunden gewonnen.

Für viele Unternehmen ist es ein schwieriger Spagat: So beliebt Messaging-Apps wie WhatsApp, Facebook Messenger oder Threema auf den Smartphones von immer mehr Deutschen auch sind, so unbeliebt sind sie in den auf Sicherheit bedachten IT-Abteilungen: Denn für die IT-Profis ist die Kommunikation jenseits der Computernetzwerke schwer zu managen. Der Autozulieferer Continental hat etwa im vergangenen Jahr seinen Mitarbeitern die Nutzung von Messengern wie WhatsApp und Snapchat auf Dienst-Handys untersagt.

Während viele Menschen in ihrer Freizeit Fotos, Videoclips oder kurze Textnachrichten über Messingdienste austauschen, müssen sie im Job noch immer per E-Mail kommunizieren. Laut einer GfK-Umfrage erhält jeder deutsche Büroangestellte im Schnitt rund 600 E-Mails im Monat - mit steigender Tendenz. Und damit wächst bei den Unternehmen auch der Aufwand, um diese so sicher wie möglich zu machen, etwa durch Virenscanner-Lösung, zusätzliche Verschlüsselung oder eine verzögerte Zustellung, also eine Art E-Mail-Quarantäne. Einfache Kommunikation sieht anders aus - und so nutzen viele Beschäftigte dann doch heimlich Messaging-Apps auf ihren Smartphones - und erzeugen dadurch neue Einfallstore für digitale Schädlinge wie Viren oder Erpressersoftware. Obendrein hat das Unternehmen keinerlei Kontrolle über diese Kommunikationskanäle.

Genau in diese Lücke drängt Morten Brøgger: "Wir bieten eine Messaging-App an, die ähnlich einfach funktioniert wie WhatsApp - die zugleich aber super-sicher und speziell für Unternehmen geeignet ist", sagt der 50-jährige Däne. Brøgger ist Vorstandschef von Wire, einem schweizerisch-deutschen Start-up mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz und Niederlassungen in Berlin sowie San Francisco.

Für jede Nachricht ein anderer Schlüssel

Wire hat ursprünglich eine alternative Messaging-App zu WhatsApp für Privatleute entworfen - die hatte wegen der bereits ...

