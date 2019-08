Dank der niedrigen Notenbank- und Anleihezinsen sind Immobilienkredite günstiger als je zuvor. Wie Hauskäufer und -besitzer jetzt davon profitieren.

Noch vor einem Jahr deuteten alle Vorzeichen darauf hin, dass die Ära historisch niedriger Zinsen, die uns Finanz- und Euro-Krise beschert hatten, zu Ende gehen würde. Die US-Notenbank hob munter die Leitzinsen an, die Europäischen Zentralbank zog sich aus der expansiven Geldpolitik zurück, Staatsanleihen brachten wieder Mini-Renditen. Und vor diesem Hintergrund waren auch die Bauzinsen ein kleines bisschen gestiegen. Doch diese Entwicklung hat sich seitdem umgekehrt.

Konjunktursorgen, Handelskonflikte, die hohe Staatsverschuldung in Italien und Griechenland sowie die Risiken aus dem bevorstehenden Brexit haben sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) vorsichtig werden lassen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat Fed-Chef Jerome Powell am Mittwochabend eine Zinssenkung verkündet. Auch die EZB bereitet die Märkte seit kurzem darauf vor, dass sie ihre lockere Geldpolitik länger aufrechterhalten will - zumal von der designierten EZB-Präsidentin Christine Lagarde ohnehin ein Festhalten an der Nullzinspolitik erwartet wird.

