Anfang dieser Woche hatte Daimler Positives aus der Omnibussparte zu berichten: Der Mercedes-Benz eCitaro sei "ein echter Europäer", hieß es am Montag, das unterstrichen aktuelle Auslieferungen von insgesamt 20 Einheiten des Fahrzeugs an renommierte Verkehrsbetriebe in Luxemburg, Norwegen und Schweden. Nach zahlreichen Aufträgen deutscher Verkehrsbetriebe liefere Mercedes-Benz damit erste Exportaufträge des vollelektrischen Busses aus. Am Donnerstag schiebt Daimler nun die nächste Erfolgsmeldung ... (Achim Graf)

