NHS Business Services Authority und Taulia erhalten die Auszeichnung für das beste Fintech Implementation Project Management.

Das Pharmacy Earlier Payment Scheme (PEPS) der NHSBSA hat seit Juli 2018 frühzeitige Zahlungen mit einem Gesamtvolumen von über 1 Milliarde Pfund ermöglicht.

Der Anbieter von Working Capital-Lösungen Taulia und die britische NHS Business Services Authority (NHSBSA) wurden mit einem renommierten Bobsguide Partnership Award für das beste Fintech-Implementierungsprojektmanagement ("Best Fintech Implementation Project Management") ausgezeichnet. Mit den Bobsguide Partnership Awards werden die besten Partnerschaften im Fintech-Markt ausgezeichnet, wobei die Jury mehrere Bewertungsrunden durchführt, bevor sie ihre Entscheidung fällt.

Die rechtzeitige Bezahlung von Apothekenbetreibern ist der Schlüssel zur Vermeidung von Unterbrechungen der Lieferkette und zur Sicherstellung des Zugangs der britischen Öffentlichkeit zu Apotheken mit einem vollständigen Angebot. Im vergangenen Jahr hat NHSBSA zusammen mit Taulia und dem Geldgeber Greensill Capital das neue Pharmacy Earlier Payment Scheme (PEPS) eingeführt. Das innerhalb von nur acht Wochen eingeführte System hilft Apotheken, ihre Schulden bei Apothekenbetreibern schneller zu zahlen und zeitaufwändige KYC-Prozesse zu vermeiden. Über 1.500 Betreiber haben inzwischen auf das neue Programm umgestellt, das im letzten Jahr über 1 Milliarde Pfund an frühzeitigen Zahlungen ermöglicht hat.

Martin Kelsall, Director of Primary Care Services der NHSBSA, sagte: "Allen Apothekern wurden Kredite zu äußerst wettbewerbsfähigen Bedingungen mit einem festen Zinssatz angeboten. Jetzt haben die teilnehmenden Apotheker weitaus früher als bisher Zugang zu Bargeld und haben so eine bessere Position beim Verhandeln mit Lieferanten und Großhändlern. Die Partnerschaft mit Taulia ermöglicht es der NHSBSA, ein System anzubieten, in das man einfach wechseln kann, das einfach zu verwalten und zuverlässig ist.

NHSBSA verarbeitet 1,1 Milliarden Rezepte pro Jahr. Taulia und Greensill Capital konnten durch die Bereitstellung ihrer umfassenden Kenntnisse im Bereich der Lieferkettenfinanzierung einen echten strategischen Mehrwert für das Angebot der NHSBSA schaffen."

Taulia hat das Programm außerdem durch die Organisation von Workshops und die Einrichtung einer Website unterstützt, um Apothekenbetreiber über das Programm zu informieren. Die am Programm beteiligten Betreiber konnten ihren Cashflow verbessern, ihre Kreditkosten senken und in einem unsicheren Markt in Wachstum investieren.

"Wir freuen uns, dass dieses herausragende Projekt mit einem Bobsguide Partnership Award ausgezeichnet wurde", sagte Michael Rieskamp, Head of European Sales bei Taulia. "Das neue System kommt nicht nur den teilnehmenden Betreibern zugute, sondern auch der britischen Öffentlichkeit."

Weitere Informationen über PEPS und seine Vorteile finden Sie auf www.customers.taulia.com/nhs-bsa.

