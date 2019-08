Visa setzt sich für die globale Fintech-Community ein, um die nächste Generation digitaler Zahlungen voranzutreiben

Die VC-Community unterstützt Fast Track: Visa qualifiziert Portfoliounternehmen der teilnehmenden VCs automatisch für das Programm

Fintechs transformieren das globale Zahlungsverkehrsökosystem in rasantem Tempo und verändern die Art und Weise, wie Menschen investieren, Geld verwalten, Kredite aufnehmen und Echtzeitzahlungen an Freunde und Familie senden. Angesichts der Bedeutung der Fintech-Community und des langjährigen Engagements von Visa für Innovationen im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs gab Visa (NYSE: V) heute die Expansion seines beliebten Fast Track-Programms in die Vereinigten Staaten in Zusammenarbeit mit einem großen und wachsenden Partnernetzwerk bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190801006100/de/

Visa Launches Fast Track in the U.S. (Photo: Business Wire)

Fast Track zielt darauf ab, den Prozess der Integration mit Visa zu beschleunigen, um flinken Start-ups die Möglichkeit zu geben, die Reichweite, die Möglichkeiten und die Sicherheit, die VisaNet, das globale Zahlungsnetzwerk des Unternehmens, bietet, leichter zu nutzen und so Fintechs eine schnellere Skalierung zu ermöglichen.

Fast Track ist in den USA dank der Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen möglich, die Dienstleistungen im gesamten Zahlungsverkehrsspektrum anbieten von der Kartenausgabe über die Push-Zahlungsintegration bis hin zur Einhaltung der Vorschriften der Payment Card Industry (PCI) sowie der Unterstützung von Know Your Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML). Visa startet Fast Track in den USA in Zusammenarbeit mit Alloy, BBVA Open Platform, Cross River Bank, Galileo, Green Dot, Marqeta, Netspend (TSYS' Consumer Segment), Stripe, TabaPay, TSYS, Q2, und Very Good Security. Visa DPS wird außerdem die Teilnahme bestimmter Partner am Programm unterstützen.

"In den Märkten auf der ganzen Welt hat Visa das Fast-Track-Programm erfolgreich eingeführt, indem es Geschäftszweige mit den Fintechs verknüpft hat, um durch die Nutzung der Größe, Sicherheit, Reichweite und des starken Partnernetzwerks von Visa einen klaren Weg zur Markteinführung zu ebnen", sagte Terry Angelos, SVP und Global Head of Fintech, Visa. "Mit der Einführung von Fast Track in den USA setzen wir unsere Unterstützung für Fintechs auf der ganzen Welt fort, mit dem Ziel, das Wachstum des digitalen Zahlungsverkehrs zu beschleunigen und bessere Möglichkeiten zu schaffen, Geld überall hin zu bewegen."

Im vergangenen Jahr haben Venture-Capital-gestützte Fintechs von Investoren weltweit eine Rekordsumme von 39,6 Milliarden Dollar eingeworben, 120 mehr als im Vorjahr.1. Im Rahmen der Einführung von Fast Track in den USA arbeitet Visa mit führenden Risikokapitalgesellschaften zusammen, um ihre Portfoliounternehmen automatisch für das US-Fast-Track-Programm zu qualifizieren. Einige dieser frühen Partner sind: Andreessen Horowitz, Nyca Partners, Ribbit Capital und Trinity Ventures.

Das Fast-Track-Programm von Visa, das bereits in Europa, Afrika, dem Mittleren Osten, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum erhältlich ist, hat Visa erfolgreich dabei unterstützt, das Wachstum der Fintech-Industrie weltweit voranzutreiben. Interessierte Teilnehmer in den USA können sich unter folgendem Link bewerben: www.visa.com/fintech.

Das kontinuierliche Engagement von Visa für Fintechs auf der ganzen Welt

Die Zusammenarbeit von Visa mit Fintechs stärkt viele der strategischen Geschäftsprioritäten der Unternehmen, darunter: Visa Direct, Visa Business Solutions (VBS) und das Bekenntnis von Visa, digitale Zahlungsoptionen über Sozialprogramme den Menschen ohne Bankverbindung zugänglich zu machen.

Fast Track ist Teil einer umfassenderen Strategie von Visa zur Unterstützung des Wachstums und der Entwicklung von Fintechs weltweit. Zusätzlich zu Fast Track arbeitet Visa im Rahmen einer Vielzahl von strategischen Initiativen und Programmen konsequent mit der Fintech-Community zusammen. Dazu gehört Folgendes:

Partnerschaft:

Visa arbeitet weltweit mit innovativen Fintechs zusammen, um ihnen zu helfen, ihre Wachstums- und Zahlungsambitionen zu erreichen, mit der Rückendeckung durch die Schnelligkeit, Sicherheit und Größe von Visa.

Allein im vergangenen Jahr hat Visa Partnerschaften mit mehreren führenden Fintech-Unternehmen angekündigt, darunter: Currencycloud, Flutterwave, ininal, N26, PayActiv, Rappi, Razer und Remitly.

Investitionen:

Visa investiert aktiv in Unternehmen, die Spitzentechnologie nutzen, um neue Zahlungsströme für das Ökosystem zu schaffen.

Allein in diesem Jahr hat Visa in mehrere führende Fintechs weltweit investiert, darunter: Anchorage, Bankable, Branch, Finix, Minna Technologies und PayMate.

Kontinuierliches Engagement:

Inclusive Fintech 50: Das von Visa mitentwickelte und finanzierte "Inclusive Fintech 50" ist ein Wettbewerb, um Fintechs in der Frühphase für Investoren und andere sichtbarer zu machen, die ihnen helfen können, mehr unterversorgte Menschen zu erreichen.

Das von Visa mitentwickelte und finanzierte "Inclusive Fintech 50" ist ein Wettbewerb, um Fintechs in der Frühphase für Investoren und andere sichtbarer zu machen, die ihnen helfen können, mehr unterversorgte Menschen zu erreichen. Visa Everywhere Initiative: Ein globaler Wettbewerb, der darauf abzielt, neue Beziehungen zur globalen Startup-Community zu knüpfen.

Fintechs versuchen heute, die Funktionsweise von Geld zu ändern und beseitigen Reibungsverluste, die Sender und Empfänger von Zahlungen tagtäglich erleben. Als eines der ersten Fintechs der Welt verpflichtet sich Visa, mit der nächsten Generation von Zahlungsinnovatoren zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen. Heute konzentriert sich Visa darauf, Fintechs dabei zu unterstützen, neue digitale Zahlungserfahrungen in einem breiten Spektrum von Branchen auf den Markt zu bringen, darunter: Neo-Banking und akzeptierte Wechsel, neue Sektoren in den Bereichen Push-Zahlungen wie Entgeltzugang, Geldmanagement und Investitionen sowie Kredite.

Kommentare von Venture Capital Unternehmen:

"Geschwindigkeit ist für Fintech-Startups unerlässlich, besonders in der Anfangsphase. Ein einfacherer Zugang zu der Art von Infrastruktur, die durch das Fast-Track-Programm von Visa bereitgestellt wird, wird dazu beitragen, große Mengen an Innovationen im Zahlungsverkehrs-Ökosystem freizusetzen", sagte Schwark Satyavolu, General Partner, Trinity Ventures. "Wir freuen uns darauf, unsere Unternehmen bei Visa vorzustellen, da sie die digitale Innovation in der Zahlungslandschaft weiter vorantreiben."

"Wir sehen viele Unternehmer mit großen Ideen, die einen echten Mehrwert schaffen und Probleme im globalen Zahlungssystem lösen können; das Problem kann die Schwierigkeit der Verteilung und Anbindung an die notwendige Infrastruktur sein", sagte Hans Morris, Managing Partner, Nyca Ventures. "Fast Track löst dies und ermöglicht es einigen unserer besten Unternehmen, sofort mit Visa zusammenzuarbeiten."

Kommentare von US-amerikanischen Fast-Track-Launch-Partnern:

"Alloy ist stolz darauf, die Mission von Visa zu teilen, die nächste Generation innovativer Fintech-Produkte und -Dienstleistungen zu unterstützen, da sie mit den auf dem Markt besten Identitäts-, Compliance- und Zahlungslösungen schneller in den Markt eintreten", sagte Laura Spiekerman, Mitbegründerin und CRO von Alloy.

"BBVA Open Platform ist stolz darauf, ein Enabler für Fintech-Unternehmen in den USA zu sein, indem wir unsere intuitive API-Plattform nutzen, um führende innovative Unternehmen in die Lage zu versetzen, Bank- und Zahlungsdienste unter ihrer eigenen Marke anzubieten", sagte Abhishek Gupta, Leiter der BBVA Open Platform. "Wir freuen uns sehr, mit Visa zusammenzuarbeiten, um unsere Mission zu erweitern, Unternehmen dabei zu unterstützen, ein exponentielles Wachstum zu erzielen und mehr Möglichkeiten für die Verbraucher zu schaffen, zusätzlich zu besseren Bank- und Zahlungsdiensten."

"Cross River freut sich auf die Partnerschaft mit Visa, um die nächste Generation des Handels zu unterstützen", sagte Gilles Gade, Gründer, CEO und Vorsitzender von Cross River. "Die Kombination von Cross River und Visa ist ein überzeugendes Angebot für innovative Bank- und Zahlungslösungen, die Finanzdienstleistungen transformieren."

"Die Einfachheit der APIs von Galileo gibt globalen Fintech-Führungskräften die Möglichkeit, unsere leistungsstarke Technologieplattform für Innovationen im Banken- und Zahlungsverkehrs-Ökosystem zu nutzen", sagte Clay Wilkes, CEO von Galileo. "Mit dem Fast-Track-Programm von Visa machen wir den Zugang zu dieser Funktion jetzt noch schneller. Gig-Economy-Unternehmen, Fintechs und alle Unternehmen mit Zahlungsanforderungen können einsteigen, um mit der Ausgabe von Zahlungsnachweisen zu beginnen, mit dem Selbstvertrauen, ein profitables Geschäft zu entwickeln und zu skalieren."

"Wir freuen uns sehr, am Fast-Track-Programm von Visa teilzunehmen", sagte Brett Narlinger, Chief Revenue Officer, Green Dot. "Visa war ein großartiger Partner bei der Skalierung unseres Banking-as-a-Service-Angebots, und wir freuen uns darauf, viele neue und innovative Unternehmen mit unserer flexiblen API-basierten Technologieplattform, unserem umfangreichen Programmmanagement und unserer hochkapitalisierten integrierten Bank einzubinden. Wir haben festgestellt, dass die BaaS-Plattform von Green Dot mit ihrer bewährten Skalierbarkeit und ihren marktführenden Funktionen ein schneller Weg für Fintechs ist, um neue Produkte auf den Markt zu bringen, und wir freuen uns, Green Dot BaaS durch diese Partnerschaft noch mehr Unternehmen zur Verfügung zu stellen."

"Marqeta wurde mit dem Ziel gegründet, einer neuen Generation von Fintech-Innovatoren, die dringend offene API-Lösungen benötigen, moderne Kartenausgabe-Technologie zur Verfügung zu stellen, um ihnen zu helfen, Produkte besser zu entwickeln, um den Markt zu erschließen und schneller zu expandieren", sagte Jason Gardner, Gründer und CEO von Marqeta. "Das Fast-Track-Programm von Visa hat genau die richtige DNA für uns, und wir begrüßen es sehr, dass ein Unternehmen von Visas Reichweite und Einfluss in aufstrebende Unternehmer und Technologien investiert, besonders in einer Zeit, in der die Zukunft des Bank- und Zahlungsverkehrs ständig geformt und neu gestaltet wird."

"Als Fintech selbst sind wir immer bestrebt, Unternehmen mit innovativen Lösungen etwas zurückzugeben und sie zu unterstützen, um Fintechs zu helfen, schnell und skalierbar auf den Markt zu kommen", sagte Manoj Verma, Mitbegründer und Chief Revenue Officer, Tabapay. "Unsere Partnerschaft mit Visa im Rahmen des Fast-Track-Programms kann uns nur dabei helfen, mehr zu erreichen."

"TSYS und Netspend, das Verbrauchersegment von TSYS, freuen sich, mit Visa eine Partnerschaft einzugehen, um potenzielle Beziehungen und Geschäftsmöglichkeiten mit neuen Fintech-Unternehmen aufzubauen, die die Grenzen der Fintech-Innovation in den USA überschreiten werden", sagte Netspend President und TSYS Senior Executive Vice President, Kelley Knutson. "Wir sind einflussreiche Marktführer im Bereich des Zahlungsverkehrs und haben End-to-End-Lösungen entwickelt, die Menschen und Unternehmen, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Vertrauen in ihre Finanzdienstleistungspartner schätzen, Komfort und Kontrolle bieten. Daher ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die dieselben Qualitäten ebenfalls priorisieren, ein wesentlicher Bestandteil des Fast-Track-Programms. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Visa und tragen dazu bei, unsere jeweiligen Branchen und Kanäle mit aufstrebenden Fintech-Unternehmen zu vergrößern und zu erweitern."

"Das Fintech-Fast-Track-Programm unterstreicht das Engagement von Visa und Very Good Security, aufstrebenden Fintechs zu helfen, schnell und sicher auf den Markt zu kommen", sagte Mahmoud Abdelkader, CEO und Mitbegründer von VGS. "VGS freut sich auf die Zusammenarbeit mit Visa, um die grundlegende Compliance- und Sicherheitsinfrastruktur für die nächste Generation von Fintechs bereitzustellen."

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unablässige Innovationsorientierung des Unternehmens wirkt als Katalysator für das rasche Wachstum des digitalen Handels, von jedem Gerät aus, für jedermann und überall. Während die Welt sich vom Analogen zum Digitalen hin bewegt, setzen wir von Visa unsere Marke, Produkte und Mitarbeiter, das Netzwerk und unsere Größe ein, um die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter About Visa,visa.com/blog und ?@VisaNews

1 CB Insights: "Fintech Trends Report", 2019

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190801006100/de/

Contacts:

Caylah Novak

Tel.: +1 831-431-3454

E-Mail: cnovak@visa.com