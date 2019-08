Mitten in der Debatte über mehr Klimaschutz auch bei Flügen findet am 21. August die erste "Nationale Luftfahrtkonferenz" statt. Bei der Veranstaltung am Flughafen Leipzig werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Lufthansa -Chef Carsten Spohr erwartet.

Themen sollen neben Klimaschutz auch der digitale Wandel oder neue Technologien sein, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums sagte. Auch eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums bestätigte den Termin. Vertreter von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden werden ebenfalls in Leipzig erwartet./hoe/DP/zb

