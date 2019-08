"Oberhessische Presse" zu Attacke auf Jungen in Frankfurt:

"Warum macht jemand so etwas? Wie kann man das verhindern? Verbrechen wie die tödliche Attacke auf einen achtjährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof am Montag wühlen auf. Gerade die Sinnlosigkeit des Verbrechens weckt bei vielen Menschen den Wunsch, es doch irgendwie zu erklären. Oft, bevor die Fakten bekannt sind, manchmal in Ignoranz der Fakten. Das ist menschlich. Aber wenigstens Politiker sollten sich an Tatsachen halten. Man sieht leider niemandem an, ob sie oder er zu solch einer Wahnsinnstat fähig ist - weder an der Grenze noch am Bahnhof. Die üblichen Forderungen von Politikern wirken deshalb sehr unpassend. Bundesinnenminister Horst Seehofer will mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht mehr Polizisten. Beides mag das Sicherheitsgefühl und die Aufklärung von Verbrechen verbessern. Es schützt aber niemanden davor, aufs Gleis gestoßen zu werden. Dazu müsste man an jedem Bahnsteig 25 Polizisten aufstellen. Das geht nicht."/yyzz/DP/he

