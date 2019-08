Chinas Außenminister Wang Yi hat die Ankündigung neuer Strafzölle durch die USA verurteilt. "Eine Erhöhung der Zölle ist definitiv keine konstruktive Maßnahme zur Lösung der Wirtschafts- und Handelsspannungen, keine korrekte Maßnahme", sagte er am Freitag im chinesischen Fernsehen am Rande des ASEAN-Außenministertreffens in Thailand.

Es war die erste offizielle Reaktion Chinas, seit US-Präsident Donald Trump am Vortag neue Strafzölle von 10 Prozent auf chinesische Güter im Wert von 300 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Das zuständige Handelsministerium in Peking äußerte sich am Freitag zunächst nicht.

Trump sagte, die neu verhängten Strafzölle könnten weiter angehoben oder wieder gestrichen werden, alles hänge vom Verlauf der weiteren Verhandlungen ab. Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und China um ein Handelsabkommen waren am Mittwoch in Shanghai offenbar ohne Ergebnis zu Ende gegangen./jpt/DP/zb

