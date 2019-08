Aktienanleger bevorzugen gern Titel mit einer günstigen Bewertung - sogenannte Value-Aktien. Nicht immer stellen sich dabei aber günstige Aktien als vorteilhaft heraus. Die Anleger können in die sogenannte "Value Trap" tappen und mit ihren Investments herbe Verluste erleiden.Eine ganze Reihe an Studien aus dem wissenschaftlichen und marktpraktischen Bereich zeigt, dass Portfolien aus günstig bewerteten Aktien historisch gesehen Portfolien mit hoch bewerteten Aktien outperformen konnten. ...

