US-Außenminister Mike Pompeo hat die Staaten in Südostasien davor gewarnt, sich auf den Handel mit China zu verlassen. Auf einem Außenministertreffen in Bangkok appellierte Pompeo am Freitag an Staaten wie Indonesien, Thailand oder Vietnam, ihre "nationale Souveränität" zu bewahren. Zugleich bot er eine noch engere Zusammenarbeit mit den USA an. Im Unterschied zu Chinas Handelspraktiken seien amerikanische Investitionen nicht dazu da, "einer Regierung, einer Partei oder dem imperialen Ehrgeiz eines Landes" zu dienen.

Pompeo äußerte sich am Rande eines Treffens der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean), kurz nachdem US-Präsident Donald Trump noch höhere Strafzölle gegen die Volksrepublik angekündigt hatte. Die USA warnen schon seit längerer Zeit davor, dass die chinesische Initiative für eine "Neue Seidenstraße" andere Staaten in die Schuldenfalle treibt. Der Asean-Gruppe gehören insgesamt zehn Staaten mit mehr als 600 Millionen Einwohnern an.

Nach seinem Aufenthalt in Thailand reist Pompeo noch am Freitag nach Australien weiter./cs/wcb/DP/zb

