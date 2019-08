US-Präsident Donald Trump kündigt im Handelsstreit mit China überraschend eine neue Runde von Strafzöllen an. Das dürfte den Dax deutlich ins Minus drücken.

Donald Trump hat die Aktienmärkte wieder in seinen Bann gezogen. Der US-Präsident kündigte am Donnerstagabend auf Twitter zusätzliche Abgaben in Höhe von zehn Prozent auf China-Importe an. Die neuen Strafzölle sollen ab dem 1. September in Kraft treten und betreffen chinesische Waren und Produkte im Wert von 300 Millionen US-Dollar.

Mit dieser Ankündigung stoppte Trump die Erholung an der Wall Street. Der Dow Jones Industrial drehte ins Minus und schloss mit einem Verlust von gut einem Prozent. Auch der Dax notiert auf außerbörslichen Handelsplattformen vor Börsenstart deutlich im Minus. Am Freitag war der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 12.253 Punkten aus dem Handel gegangen.

Für Anleger sind Trumps neue Strafzölle ein Schock, nachdem sie gerade erst die Enttäuschung über die US-Geldpolitik verdaut hatten. Zur Wochenmitte erlitt die Wall Street deutliche Verluste, nachdem die US-Notenbank Fed nach der erwartungsgemäßen Leitzinssenkung Erwartungen an eine Serie weiterer Senkungen eine Absage gedämpft hatte.

Diese Termine sollten Anleger heute im Blick behalten.

1 - Vorgabe aus den USA

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Ankündigung neuer Zölle auf chinesische Importwaren die Wall Street auf Talfahrt geschickt. Die wichtigsten Aktien-Indizes drehten nach Trumps Tweets abrupt ins Minus, nachdem die Börsenbarometer zunächst deutlich fester tendiert hatten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss mit einem Minus von gut einem Prozent auf 26.583 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 2953 Zähler ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 8111 Stellen nach.

Besonders litten US-Exportunternehmen wie der Flugzeugbauer Boeing und der iPhone-Hersteller Apple unter den Äußerungen des Präsidenten. Der Ölpreis fiel, Gold und US-Staatsanleihen waren gefragt.

2 - Handel in Asien

Die neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China haben auch die japanische Börse am Freitag deutlich gedrückt. Der Nikkei-Index mit den 225 wichtigsten Werten fiel um 2,11 Prozent auf 21.086 Punkte und lag zeitweise auf dem niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,92 Prozent auf 1537 Zähler.

3 - Donald Trump und seine Handelspolitik

Aktuell verhandeln Vertreter aus den USA und China über eine Lösung im Handelsstreit. Dessen ungeachtet hat US-Präsident Donald Trump neue Strafzölle angekündigt: Künftig werden fast alle Importe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...