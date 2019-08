Von Corinne Ramey und Drew FitzGerald

NEW YORK (Dow Jones)--Texas schließt sich der Gruppe der US-Bundesstaaten an, die die geplante Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile mit ihrem Wettbewerber Sprint verhindern wollen. Damit steigt die Zahl der Bundesstaaten in Opposition zu dem Zusammenschluss auf 15, Washington DC eingeschlossen. Die US-Justizbehörde hat die Fusion nach Zugeständnissen der Nummer Drei und der Nummer Vier am US-Mobilfunkmarkt zwar genehmigt. Die Bundesstaaten fürchten aber dennoch eine Gefährdung des Wettbewerbs. Ein Bundesgericht setzte den Beginn des Verfahrens nun für Dezember an.

August 02, 2019

