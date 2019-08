Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 24 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere die langsamer als erwartete Nachfrageerholung beim Halbleiterkonzern sowie die Auswirkungen der angekündigten Cypress-Übernahme, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006231004

AXC0049 2019-08-02/07:19