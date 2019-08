Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Quartalszahlen von 21,50 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem schwachen Umfeld schlage sich der Hersteller von Halbleitern gut, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sehr niedrige Verhältnis der Aufträge zu den Umsätzen (Book-to-Bill) lege die Vermutung nahe, dass die Abnehmer mit Blick auf eine zyklische Nachfrageerholung in den kommenden Quartalen ihre Lager wieder auffüllen./bek/edh

