The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA EI7T XFRA AU3CB0122448 EIB EUR. INV.BK 2019 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB5CN9 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0TU94 LBBW STUFENZINS 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0LG15 DEKA STUFENZINS ANL 17/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB08Q4 LB.HESS.-THR. H273 15/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0ZE4 LB.HESS.-THR.IS.08A/2013 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0ZH7 LB.HESS.THR.CARRARA08D/13 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4N80 HCOB SZ X19 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US36962G4D32 GENERAL ELECTRIC 2019 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA CA87971MAM51 TELUS CORP. 2020 BD02 BON CAD N

CA XFRA XS1269336811 CITIGROUP INC. 15/19 FLR BD02 BON AUD N