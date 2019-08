Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia hat im ersten Halbjahr operativ deutlich mehr verdient, unter dem Strich aber die Erwartungen verfehlt. Gestiegene Mieteinnahmen, Effizienzgewinne nach der Integration der jüngsten Akquisitionen sowie die margenstarken neuen Geschäftsfelder Dienstleistungen und Development trugen insbesondere zum operativen Gewinnanstieg bei, wie der DAX-Konzern mitteilte, der zudem wie erwartet die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte.

Im ersten Halbjahr steigerte Vonovia das bereinigte EBITDA um gut 22 Prozent auf 873 (714) Millionen Euro. Nach Steuern und Dritten ergab sich ein Einbruch beim Nettogewinn auf knapp 99 Millionen Euro von 1,143 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Grund hierfür ist die Neubewertung der Immobilien zum 30. Juni, bei der das Portfolio um knapp 2,3 Milliarden Euro aufgewertet wurde und im Gegenzug technisch eine Korrektur von Goodwill um 1,9 Milliarden Euro erforderlich wurde.

Der operative Gewinn FFO stieg um 13 Prozent auf 609 (539) Millionen Euro, je Aktie betrug er 1,12 Euro nach 1,04. Die Mieteinnahmen stiegen um 14 Prozent auf 1,015 (0,891) Milliarden Euro.

Das bereinigte EBITDA übertraf die Analystenerwartungen im Factset-Konsens, die Mieteinnahmen waren im Rahmen der Erwartungen, das FFO je Aktie lag leicht unterhalb der Schätzungen. Der Nettogewinn war signifikant unterhalb der Schätzungen, wohl wegen der Unsicherheit bezüglich der Portfolio-Neubewertung.

Im Gesamtjahr peilt Vonovia beim FFO weiterhin 1,17 bis 1,22 Milliarden Euro an. Je Aktie sollen dies aufgrund der höheren Anzahl der Aktien nun 2,15 bis 2,24 Euro sein anstatt 2,25 bis 2,35. Das bereinigte EBITDA soll weiterhin zwischen 1,70 und 1,75 Milliarden Euro betragen. Die Nettomieteinnahmen will der Konzern weiterhin um 4,4 Prozent auf 2,02 bis 2,07 Milliarden Euro steigern und in Modernisierung und Neubau weiter 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro investieren.

Dies war so erwartet worden, nachdem die Vonovia SE die Prognose im Mai für den operativen Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern (Funds from Operations, FFO) und für den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) angehoben hatte.

August 02, 2019

