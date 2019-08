Sie machen im Meeting großartige Vorschläge, aber irgendjemand mault kaum hörbar aus irgendeiner Ecke? Sie halten einen Vortrag und jemand aus dem Publikum stört? So behalten Sie die Kontrolle.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.Stellen Sie sich vor, in einer Event-Agentur schlägt Daniel (43), der "Teamleiter Topkunden", der versammelten Mannschaft von zwölf Leuten vor:"Was haltet ihr davon, wenn wir statt der traditionellen zentralen Kontaktpflege-Veranstaltung im Spätsommer mit mehreren Kunden hier bei uns lieber kleinere Runden vor Ort mit jedem Kunden einzeln absolvieren?"Und während Daniel über Budgets, Zeitrahmen und das sonstige Für und Wider philosophiert, sitzt Gunnar (37), "Teamleiter Neukundenakquise", tief versunken im Freischwinger hinten am Konferenztisch, klickert mit dem Kugelschreiber, zieht konsterniert die Augenbrauen hoch und raunt kaum bis vorne hörbar Dinge wie: "Nä... Quatsch... Wieso das denn? ... Bitte nicht... Oje..."

Was würden Sie an Daniels Stelle tun?

Oder: Franziska (57) hält vor rund 120 Leuten einen Vortrag zum Thema "Schulessen. Preiswert, lecker, gesund, selbstgemacht". Und während sie davon schwärmt, dass sich moderne Schulkantinen ohne die Bindung an große Caterer viel effizienter organisieren lassen, hört sie irgendwo links im Publikum ein Geraune und anschließendes Gelächter von rund sechs Leuten. Danach kommt es immer wieder zu Gemurmel, Gekicher und am Ende ruft einer von irgendwo rein: "Schöne Worte. Alles viel zu teuer!" Danach ist das Publikum nur noch unruhiger.

Was sollte Franziska Ihrer Meinung nach machen?

Klammheimliches Gemaule. Das ist die Art des Widerstands derer, 1. die sich nicht trauen, klar eine Gegenmeinung zu vertreten,2. denen es nichts wert ist, mit ihrer Gegenrede richtig in die Offensive zu gehen,3. die nicht als Kritiker dastehen wollen.Das zu wissen, ist wichtig, denn es macht uns klar: Lassen wir das Gemaule links liegen, ist in vielen Fällen nicht mit noch größerem Widerstand zu rechnen. Die Mauler halten danach fürs Erste oftmals einfach still. Also einfach anonym und klammheimlich maulen lassen und weiter im Text?

A. Genörgel ignorieren oder aufgreifen?

Natürlich haben die leisen Mauler ja nicht per se inhaltlich Unrecht. Andererseits ist die Frage: Wollen Sie ganz persönlich an dieser Stelle der Gegenmeinung eine Bühne verschaffen? Das hängt ganz von Ihrer Zielsetzung ab. So, wie auf einer Pressekonferenz manchmal Nachfragen erlaubt sind und manchmal nicht. Wenn nämlich kritische Nachfragen den Effekt des Statements ruinieren würden. Danke und weg. Nicht elegant, weil sehr durchsichtig, aber effektiv.

Die Kunst ist es, während des eigenen Vortrags im Team oder vor Publikum schnell - und vor allem im Sinne Ihrer Sache richtig - zu entscheiden: ignorieren oder aufgreifen?

Sind Sie etwa als Teamleiter wie Daniel daran interessiert, sich von den Meinungen der anderen inspirieren zu lassen oder wollen Sie eine Lösung erarbeiten, die von allen Kollegen mitgetragen wird, dann fällt die Entscheidung leicht. Nörgeln aufgreifen ist hier Programm, denn dann ist getuscheltes Unbehagen womöglich ein wichtiger Hinweis auf wertvolle Gegenargumente. Hier dürfen Sie Ihr Gesicht mit Neugier in den Gegenwind halten. Stellen Sie den Nörgler zur Rede: "Gunnar, was gibt es da zu maulen? Sprich doch bitte einfach lauter, dann können wir es alle hören."

Reißen ...

