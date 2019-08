Was der Vorstand gestern bot, ist eine Blamage. Mit umfangreichen Begründungen wird erklärt, warum es gewollt ist aber nicht geht. Die massive Kritik am Siemens-Management ist zu wiederholen.So wie bei anderen Kozernen muss die Spitze ausgewechselst werden. Wir nennen keine Namen, was nicht wichtig ist, sondern die Konsequenz: Der Kurs muss sich bei 90 Euro halten (gestern im Tief 93,20 Euro). Hält er nicht, wird es noch schwieriger. Finger weg!



