US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China neue Strafzölle in Milliardenhöhe auf chinesische Importe angekündigt. Es würden ab September zusätzliche Strafzölle von 10 Prozent auf Waren im Wert von insgesamt 300 Milliarden Dollar erhoben. China habe nicht wie versprochen mehr Agrarerzeugnisse aus den USA importiert, kritisierte Trump. Die Verhandlungen würden dennoch weitergehen. Erst am Vortag war die jüngste Verhandlungsrunde ohne greifbares Ergebnis zwischen China und den USA zu Ende gegangen. Beide Seiten hatten sich auf September vertagt.

China kritisierte die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Strafzölle. Außenminister Wang Yi sagte am Freitag, Zölle seien kein "konstruktiver" Weg, um Handelsstreitigkeiten zu lösen. "Das ist nicht der korrekte Weg."

08:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H

12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

14:00 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juli Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +165.000 gg Vm zuvor: +224.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,22% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -54,60 Mrd USD zuvor: -55,52 Mrd USD 16:00 Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,5 1. Umfrage: 98,4 zuvor: 98,2

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.947,00 -0,17% Nikkei-225 21.004,80 -2,49% Hang-Seng-Index 26.940,23 -2,27% Kospi 2.001,69 -0,78% Shanghai-Composite 2.857,60 -1,76% S&P/ASX 200 6.769,30 -0,29%

Schwach - In seltener Eintracht geht es am Freitag an den ostasiatischen Börsenplätzen abwärts, zum Teil massiv. Dabei verdrängt der amerikanisch-chinesische Handelsstreit alle anderen Themen. Denn US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag überraschend neue Sonderzölle auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar erlassen, die ab Anfang September erhoben werden sollen. In Schanghai fällt der Leitindex um 1,7 Prozent, in Hongkong um 2,4 Prozent. In Hongkong haben die Umsatzzahlen des Einzelhandels im Juni einen Einbruch wegen der politischen Proteste erlitten. Sie fielen um 6,7 Prozent zum Vorjahr. In Japan fällt der Nikkei-225 um 2,4 Prozent auf 21.017 Punkte. Hier drückt vor allem der steil hochschießende Yen, der von den Teilnehmern als Fluchtwährung in unsicheren Zeiten geschätzt wird. Quer durch die Branchen geht es mit japanischen Werten nach unten, ob Nippon Steel (-9,2 Prozent), Softbank (-3,3 Prozent), Asahi (-6,6 Prozent) oder Inpex (-4,9 Prozent). Nippon Steel werden auch wegen eines Gewinneinbruchs um 61 Prozent gedrückt. Das Unternehmen berichtet von schleppender Nachfrage aus dem Ausland. Asahi zeigen sich nach an sich guten Zahlen unter Druck, nachdem der Getränkeriese seinen Ausblick gesenkt hat. Toyota fallen mit neuen Quartalszahlen um 2,8 Prozent. Zugleich dauern die Spannungen zwischen Tokio und Seoul an. Am Freitag hat Japan die Entfernung Südkoreas von der Liste der bevorzugten Handelspartner bestätigt. Grund für den politischen Streit der beiden Länder ist die Koreanern auferlegte Zwangsarbeit in der Kriegszeit.

Das nachbörsliche Geschäft an der Wall Street am Donnerstag war weiterhin geprägt von der Berichtssaison. Nach oben ging es u.a. für US Steel, Motorola Solutions, während Netapp und Herbalife deutlich zurückfielen. Zu den Unternehmen, deren Zahlen positiv aufgenommen wurden, gehörte US Steel. Höhere Stahlverkäufe haben im zweiten Quartal die niedrigeren Preise ausgeglichen. So stiegen die Lieferungen von Flachstahl, dem Hauptprodukt, um 8,5 Prozent auf 2,8 Millionen Tonnen. Die Aktie verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 15,02 Dollar. Auch Motorola Solutions hat die Anleger überzeugt. Deren Zahlen übertrafen die Schätzungen der Analysten und zudem hat der Funkgeräte-Spezialist die Umsatzprognose angehoben. Die Aktie stieg bis 19.47 Uhr Ortszeit um 0,7 Prozent auf 165,97 Dollar. Die Netapp-Aktie brach bis kurz vor 20.00 Uhr Ortszeit um 16 Prozent ein auf 48,45 Dollar. Das Datenspeicher-Unternehmen hatte einen schwächeren Start ins Geschäftsjahr als Experten erwartet hatten und hat nun niedrigere Ergebnisse als zuvor angekündigt. Netapp rechnet nun mit 55 bis 60 Cent je Aktie beim bereinigten Gewinn nach zuvor 56 bis 64 Cent. Analysten hatten sogar mit 83 Cent gerechnet. Herbalife Nutrition fielen ebenfalls deutlich zurück. Der Hersteller von Diätprodukten musste bei Umsatz und Gewinn Einbußen zum Vorjahr hinnehmen und konnte nicht die Prognosen der Wall Street erfüllen. Bis 19.50 Uhr Ortszeit verlor der Wert 6,7 Prozent auf 38,05 Dollar. Volatil handelte die Aktie von Arista Networks nach Zahlen. Das Cloud-Netzwerk-Unternehmen ist nach einem Verlust im Vorjahresquartal in die Gewinnzone vorgeprescht und hat bei Ergebnis und Umsatz die Erwartungen geschlagen. Die Aktie rückte zwischenzeitlich 5 Prozent vor, verlor schließlich aber 1,9 Prozent auf 5,22 Dollar. Am Markt wurde der Ausblick bemängelt, der hinter den Erwartungen zurückblieb.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.583,42 -1,05 -280,85 13,96 S&P-500 2.953,56 -0,90 -26,82 17,82 Nasdaq-Comp. 8.111,12 -0,79 -64,30 22,24 Nasdaq-100 7.801,15 -0,61 -47,63 23,24 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.040 Mio 1.248 Mio Gewinner 1.018 1.075 Verlierer 1.957 1.889 Unverändert 76 92

Schwach - US-Präsident Donald Trump hatte im Handelsstreit mit China neue Strafzölle in Milliardenhöhe auf chinesische Importe angekündigt. Die Wall Street drehte deutlich ins Minus und brach vom Tageshoch um knapp 600 Punkte ein. Zuvor hatten schwache US-Konjunkturdaten die Zinssenkungsfantasie neu entfacht und so die Wall Street gestützt. Qualcomm verloren 2,7 Prozent. Der Chiphersteller hatte zwar einen Umsatz- und Gewinnsprung gemacht, der war aber einer einmaligen Zahlung im Lizenzstreit mit Apple zu verdanken. Qualcomm warnte außerdem, der Weltmarkt für Smartphones werde niedriger ausfallen als bislang gedacht. Der US-Konzern litt auch weiterhin unter dem Verbot, Chips an den Großkunden Huawei verkaufen zu dürfen. Facebook fielen um 0,8 Prozent. Das WSJ hatte berichtet, dass bei Kartelluntersuchungen die Übernahmen unter die Lupe genommen würden. Die FTC prüfe, ob Übernahmen Teil eines Plans seien, mögliche Rivalen aufzuspüren, bevor diese zu einer Bedrohung für das Unternehmen werden könnten. Fitbit brachen um 21,2 Prozent ein. Der Hersteller von Fitnessarmbändern hatte nach enttäuschenden Verkaufszahlen die Umsatzprognose gesenkt. Verizon hatte beim Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Beim Umsatz wurde die Konsensschätzung nicht ganz erreicht. Die Aktie stagnierte und bewies damit relative Stärke. Die globale Abkühlung am Automobilmarkt hinterließ auch bei General Motors Spuren. Allerdings fiel der Ergebnisrückgang nicht so stark wie befürchtet aus. Die Titel sanken um 0,5 Prozent.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,74 -12,8 1,87 53,6 5 Jahre 1,68 -14,3 1,82 -24,3 7 Jahre 1,77 -14,4 1,91 -47,9 10 Jahre 1,89 -12,7 2,01 -55,8 30 Jahre 2,43 -9,5 2,53 -63,6

Die Notierungen haussierten - die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stürzte um weitere 12,4 Basispunkte ab auf 1,89 Prozent. Die Rendite zweijähriger Papiere verbuchte den höchsten Absturz seit März 2009. Die schwachen Daten in Verbindung mit den neuen Zöllen hätten massive Konjunkturängste heraufbeschworen, hieß es.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:38 % YTD EUR/USD 1,1079 -0,0% 1,1083 1,1079 -3,4% EUR/JPY 118,66 -0,3% 118,96 118,66 -5,6% EUR/GBP 0,9153 +0,1% 0,9145 0,9153 +1,7% GBP/USD 1,2102 -0,1% 1,2120 1,2102 -5,0% USD/JPY 107,10 -0,2% 107,33 107,10 -2,4% USD/KRW 1196,43 +0,1% 1195,58 1196,43 +7,4% USD/CNY 6,9360 +0,5% 6,8986 6,9360 +0,8% USD/CNH 6,9611 +0,0% 6,9583 6,9611 +1,3% USD/HKD 7,8215 -0,1% 7,8261 7,8215 -0,1% AUD/USD 0,6814 +0,2% 0,6798 0,6814 -3,3% NZD/USD 0,6543 -0,2% 0,6559 0,6543 -2,5% Bitcoin BTC/USD 10.408,25 -0,1% 10.414,25 10.408,25 +179,8%

