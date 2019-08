VW setzt seine Kletterpartie im wichtigen US-Markt fort. Der Autoabsatz im Juli stieg um 12,7 Prozent. Die VW-Aktie muss jetzt die wichtige 200-Tage-Linie verteidigen! Volkswagen steigerte seine Verkäufe in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 12,7 Prozent. Insgesamt setzte VW 31.188 Neuwagen ab, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.Damit bleibt Volkswagen auf dem US-Automarkt dank starker SUV- und Jetta-Verkäufe im Aufwind.Im Jahresverlauf kommt VW in den USA auf ein Plus von 6,1 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...