Allergan - Wer dem Gesamtmarkt trotzt ist zu Höherem berufen!

Pullback Strategie

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: IE00BY9D5467Mit Allergan schauen wir uns heute einen irischen Pharma-Konzern etwas näher an: Das Unternehmen beschäftigt sich vor Allem mit der Erforschung, der Produktion und dem Vertrieb von Eisenpräparaten, Parasympathoytikums und transdermalen Testosteronpräparaten sowie der Herstellung von mehr als 100 weiteren Generika. Das wohl bekannteste Produkt im Portfolio dürfte Botox sein, ein Mittel um Haut an diversen Körperstellen aufzupolstern. Am 24.06.2019 vermeldete Allergan die offizielle FDA Zulassung des neuen Produktes mit dem Namen Cooltone sowie ein mögliches Übernahmesngebot durch den AbbVie-Konzern. Dies führte zu einem Aufwärtsgap von 30 % und hebte die Aktie über den Widerstand bei 160,98 USD, welcher nun als Support dient. Die aktuelle Korrektur führte den Wert nun zurück bis zum EMA 20 und eben jenem Unterstützungsniveau.Mit einem Doppelboden Shakeout am EMA 20 und am Unterstützungslevel signalisieren die Anleger, dass Kaufinteresse zu diesen Preisen besteht. Ein Anstieg über die Widerstandstrendlinie, die derzeit im Bereich von 162 USD verläuft, wäre als äußerst bullisch zu werten und könnte zu weiterem Kaufinteresse führen.Hält das Unterstützungsniveau rund um 161 USD nachhaltig und schaffen es die Bullen, mit etwas Momentum über die 162 USD zu steigen wäre hier ein Entry mit weniger als 2 % bis zum Stopp-Loss Level von 159 USD möglich. Als erstes mögliches Kursziel bietet sich das Hoch um 170 USD an. Anleger sollten im Hinterkopf behalten, dass wir uns jetzt der saisonal schwächsten Periode für Aktienkäufe nähern und sich nur wenige Einzelwerte einem fallenden Gesamtmarkt trotzen können.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in AGN