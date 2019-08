Die Daimler-Aktie verbleibt weiter auf dem Niveau vom 5-Jahres-Tief bei 45,02 Euro (03. Januar 2019) und hat in der 6-Monats-Betrachtung rund 11% an Wert verloren (1-Jahres-Sicht: -21%). Dabei konnte Daimler nach jüngsten Rückschlägen in den USA seinen Absatz wieder steigern: Im Juli stieg der Absatz insgesamt im Jahresvergleich um 19,5 Prozent auf 27 546 Fahrzeuge, wie das Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...