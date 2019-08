Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach einem obligatorischen Quartalsbericht an die US-Behörde SEC von 191 auf 189 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In den Tagen nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal habe der Technologiekonzern deutlich mehr Aktien zurückgekauft als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem signalisiere der Bericht, dass die operative Marge in Nord- und Südamerika nachlasse. Das Geschäft mit Smartwatches laufe hingegen in allen Regionen stark./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 15:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-08-02/09:08

ISIN: US0378331005