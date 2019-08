Der Handelsstreit zwischen China und den USA eskaliert. Donald Trump kündigt neue Strafzölle an. Ab September sollen weitere chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar mit einem Zoll von 10 Prozent belegt werden. Das führte gestern Abend bereits zu fallenden Kursen in Amerika und heute auch in Asien.Der Deutsche Aktienindex DAX +0,53% kann sich dem Druck nicht entziehen. Vor Xetra-Handelsstart ...

