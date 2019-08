Daimler hat seinen Absatz in den USA kräftig gesteigert. Nach China ist der US-Markt der zweitwichtigste Automarkt der Welt. Wo liegen die nächsten Unterstützungen für die Aktie?Daimler hat im Juli deutliche Verkaufszuwächse im US-Automarkt verbucht. Daimlers Marke Mercedes-Benz USA kam auch ein Plus von 19,5 Prozent auf 224. 612 Neuwagen. Zum Vergleich: Der Konkurrent im Premiumsegment, BMW, kam im Juli auf ein Absatzplus in den USA von 4,7 Prozent auf 23.015 Autos.Sowohl BMW, Daimler und Volkswagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...