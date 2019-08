Die Frequentis AG ist Industriepartner im gerade angelaufenen Luftfahrtprogramm "Take Off" des österreichischen Bundesministeriums und zeichnet im AIRlabs Austria Innovationslabor im Rahmen der Untersuchung von Anforderungen für unbemannte Luftfahrtsysteme in einer speziell aufbereiteten Drohnen-Testinfrastruktur für die technische Integration verantwortlich. Es soll eine zentrale Datenaustauschplattform für das europäische Drohnen-Forschungsprojekt SESAR GOF U-space geliefert werden. Diese Kompetenz wird laut Frequentis durch den Auftrag der US Navy bestätigt: Im Juli entschied sich der langjährige Kunde für ein Sprach- und Datenkommunikationssystem von Frequentis zur Unterstützung eines Programms für unbemannte Luftfahrzeuge zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...