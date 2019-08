Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Trump kündigt im Handelsstreit mit China neue Strafzölle an

Im Handelsstreit mit China haben die USA den Druck erneut erhöht. US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter neue Strafzölle in Milliardenhöhe auf chinesische Importe an. Demnach treten die Abgaben in Höhe von 10 Prozent auf Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar am 1. September in Kraft. Peking hätte sich bereiterklärt, "landwirtschaftliche Produkte von den USA in großen Mengen zu kaufen, hat es aber nicht getan", kritisierte Trump. Gegenüber Journalisten sagte er später, die 10 Prozent seien "für einen vorläufigen Zeitraum". Er könne die Zölle erhöhen oder senken, "abhängig davon, was hinsichtlich des Abkommens passiert". Demnach könnten die Abgaben "weit über 25 Prozent angehoben werden".

China kritisiert von Trump angekündigte neue Strafzölle

China hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Strafzölle kritisiert. Außenminister Wang Yi sagte am Freitag, Zölle seien kein "konstruktiver" Weg, um Handelsstreitigkeiten zu lösen. "Das ist nicht der korrekte Weg."

Rückschlag für Johnson - Konservative verlieren Nachwahl in Wales

Rund eine Woche nach seinem Amtsantritt hat der neue britische Premierminister Boris Johnson einen Rückschlag erlitten: Seine konservativen Tories verloren am Donnerstag in einem walisischen Wahlkreis eine Nachwahl zum Unterhaus. Damit reduziert sich die Regierungsmehrheit der Tories im Parlament in London auf einen Sitz, was Johnsons Brexit-Politik weiter erschweren wird. Im walisischen Wahlkreis Brecon and Radnorshire unterlag der konservative Kandidat Chris Davies der Kandidatin der europafreundlichen Liberaldemokraten, Jane Dodds.

Vorbehalte gegen Kramp-Karrenbauer als Ministerin - Umfrage

Der Wechsel der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ins Bundesverteidigungsministerium hat in der Bevölkerung keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Das ergab die neueste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap für die ARD. Danach halten mit 65 Prozent knapp zwei Drittel der vom 29. bis 30. Juli Befragten die Saarländerin für keine gute Besetzung und lediglich 16 Prozent für eine gute Wahl.

Explosionen in Bangkok während Asean-Außenministertreffens

In Bangkok, wo derzeit ein Treffen der Außenminister der südostasiatischen Asean-Staaten ausgetragen wird, ist es zu mehreren Explosionen gekommen. Die thailändische Regierung sprach am Freitag von Bombendetonationen. Nach Angaben von Rettungskräften wurden bei einer Explosion außerhalb des Stadtzentrums zwei Frauen verletzt. Laut der Polizei gab es zudem eine Detonation im Stadtzentrum.

Staatsmedien: Syrische Regierung stimmt Waffenruhe in Idlib zu

Die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad hat einer Waffenruhe für die Rebellenbastion Idlib grundsätzlich zugestimmt. Damaskus "akzeptiert eine Waffenruhe von heute (Donnerstag) Abend an" unter der Bedingung, dass die Aufständischen ihre Truppen und Waffen von der im russischen Sotschi von der Türkei und Russland ausgehandelte entmilitarisierten Zone um Idlib abzögen, meldete die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Donnerstag unter Berufung auf Militärkreise. Die Pufferzone war im September 2018 vereinbart worden, doch wurde das Abkommen nie vollständig umgesetzt.

+++ Konjunkturdaten

+ Australien

Einzelhandelsumsatz 2Q +0,2% (PROGNOSE: +0,3%)

Einzelhandelsumsatz Juni saisonbereinigt +0,4% (PROG: +0,3%)

+ Brasilien

Handelsbilanz Juli Überschuss 2,29 (Juni: 5,02) Mrd USD

