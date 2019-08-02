BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ING AUF 10,30 (10,60) EUR - 'UNDERWEIGHT'CFRA SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,20 (2,40) EUR - 'HOLD'CFRA SENKT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 127 (170) EUR - 'HOLD'CFRA HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 110 (100) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT SOCIETE GENERALE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 28 EURDZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR GENERALI AUF 17,00 (16,50) EUR - 'HALTEN'HSBC HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,50 (2,42) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR SANOFI AUF 79 (82) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 15 (16,80) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 95 (93) CHF - 'HOLD' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 90 (94) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 21 (24) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...