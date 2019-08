...für Xing, den Sie sich merken müssen. Es ist eine der wenigen deutschen Firmen, die als Netzwerkdienstleister eine bedeutende Rolle im deutschen Arbeitsmarkt erreicht hat. Nicht vergleichbar mit den US-Größen aber mit Zukunft. 1,9 Mrd. Euro Marktwert sind ebenfalls anspruchsvoll aber belegen, was in diesen Sektoren rund um Internet auch in Deutschland /Europa möglich ist. Auf die Zahlen ist noch zu warten, aber es bleibt interessant.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV