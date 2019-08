Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 16,80 auf 15,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Vertrauen der Anleger in den Windkraftanlagenhersteller sei nach den Quartalszahlen erschüttert, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher müsse das kommende Quartal besser laufen. Die Aktie bleibe aber der Favorit in der Branche und verdiene wegen der Marktführerschaft eine Prämie./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0143416115