Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UPS-Aktienanalyse von XTB: United Parcel Service (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS), einer der größten Paketzustelldienstleistern der Welt, verzeichnete in den letzten Tagen starke Zuwächse, so die Experten von XTB. Der Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2019 sei der Hauptgrund für die Rally gewesen, da er gezeigt habe, dass sich das Unternehmen in einem unsicheren globalen Umfeld gut behaupte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...