FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom will Aufgaben bei der schwächelnden Großkundentochter T-Systems abziehen. Dafür soll in der Sparte Telekom Deutschland eine neue integrierte Einheit für Geschäftskunden entstehen, teilte der DAX-Konzern mit. Darüber soll der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung Anfang September beraten.

Die neue Einheit für Geschäftskunden soll die bisherigen Geschäftskunden-Bereiche der Telekom Deutschland sowie die Portfolio-Einheiten "TC Services" und "Classified ICT" von T-Systems umfassen. Ein zusätzlicher Stellenabbau ist dabei nicht geplant.

Außerdem will T-Systems mit zwei Ausgründungen am Markt schneller werden. Die beiden Geschäftseinheiten "Security" und "IoT" (Internet of Things) werden zu selbstständigen GmbHs, bleiben aber Teil von T-Systems.

Die Telekom erhofft sich durch den neuen Spartenzuschnitt, eine Einheit mit durchgängiger Verantwortung zu schaffen. Produktentwicklung, Service Delivery Management, Produkt-Management und technischer Vertrieb sollen unter einem Dach angesiedelt sei, so dass es Kunden einfacher haben.

T-Systems leidet seit Jahren unter einem schwachen Geschäft, hier fallen im Zuge einer Neuaufstellung bereits tausende Stellen weg.

August 02, 2019 03:51 ET (07:51 GMT)

