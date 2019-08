In der Eurozone hat sich der Preisaufstieg auf Erzeugerebene weiter abgeschwächt. Im Juni lagen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, 0,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Das ist der schwächste Anstieg seit November 2016. Analysten hatten im Mittel eine Rate von 0,8 Prozent erwartet.

Nach Warengruppen fielen die Preisanstiege uneinheitlich aus. Überproportional teurer als vor einem Jahr waren Investitions- und Gebrauchsgüter. Besonders schwach erhöhten sich dagegen die Preise von Vorleistungsgütern. Energie war sogar etwas günstiger als ein Jahr zuvor. Zum Vormonat sanken die Erzeugerpreise im Durchschnitt um 0,6 Prozent./bgf/jkr/jha/

