- ALPHAVALUE RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TO 'ADD' (REDUCE) - BARCLAYS CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 70 (85) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 550 (590) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PREMIER OIL TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 120 PENCE - BARCLAYS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1155 (1237) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 175 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 82 (70) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5500 (4950) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3205 (3155) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 620 (570) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 240 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 655 (560) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FULLER SMITH & TURNER TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2265 (2210) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7140 (6830) PENCE - 'NEUTRAL' - CFRA CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 18,50 (1900) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS SHELL B TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2650 (2750) PENCE - CFRA RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 610 (520) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES CAPITA GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 150 (100) PENCE - CFRA RAISES INTERTEK TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 6500 (4200) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3010 (3090) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 160 (135) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5500 (4600) PENCE - UNDERPERFORM - CREDIT SUISSE RAISES VIVO ENERGY PRICE TARGET TO 145 (143) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 2000 (2200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1750 (1850) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS FRESNILLO PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 690 (1250) PENCE - HSBC RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2000) PENCE - 'HOLD' - HSBC RESUMES HUTCHISON CHINA MEDITECH WITH 'BUY' - TARGET 591 PENCE - JPMORGAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 45 (94) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6000 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5700 (5370) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5610 (5580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1864 (1770) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS INTERTEK TO 'REDUCE' ('HOLD') - LIBERUM CUTS MAJESTIC WINE PRICE TARGET TO 400 (500) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS INTERTEK TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 5400 (5000) PENCE - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4500 (4700) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 630 (600) PENCE - 'BUY'



