BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Bundesregierung sei sich bei der Frage einer Beteiligung an einer US-geführten Marinemission vor der Küste Irans uneins. "Bei der amerikanischen Mission sagen wir Nein", erklärte Maas im Deutschlandfunk. Die Gefahr einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Regime in Teheran sei zu groß. Bei einer europäischen Mission sei die Bundesregierung dagegen "offen", sagte der SPD-Politiker.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte am Mittwoch gesagt, Deutschland prüfe noch in Abstimmung mit Großbritannien und Frankreich die Bitte der USA. Die USA hatten Deutschland und andere Länder um Unterstützung einer Marinemission in der Straße von Hormus ersucht.

Maas sagte, die Anfrage sei tatsächlich geprüft worden. Kramp-Karrenbauer habe aber selbst immer darauf hingewiesen, dass die Regierung einer europäischen Mission offen gegenüberstehe, nicht aber einer amerikanischen Mission. "Denn die amerikanische Strategie ist die des maximalen Drucks gegenüber dem Iran", so Maas. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass die USA weiter auf eine deutsche Beteiligung dränge. Die Kommunikation innerhalb des Kabinetts dazu sei "sehr intensiv und sehr vertrauensvoll", betonte der Außenminister.

Die Grünen hatten zuvor heftige Kritik an der Haltung der Bundesregierung in der Iran-Politik geübt. Es gebe "keinen klaren Kurs", erklärte der außenpolitische Fraktionssprecher Omid Nouripour am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Dass sich "in diesen sehr ernsten Zeiten" mit Maas und Kramp-Karrenbauer (CDU) die beiden zuständigen Kabinettsmitglieder widersprechen würden, sei "außerordentlich bedauerlich". "Das kommt auch im Ausland nicht besonders gut und verlässlich an", so Nouripour.

Die Bundesregierung ist weiterhin mit den europäischen Partnern im Gespräch, auch über den Vorschlag einer rein europäischen Beobachtermission. Der Konflikt in der Straße von Hormus entstand, weil der Iran am 19. Juli einen unter britischer Flagge fahrenden Öltanker festgesetzt hatte. Die Regierung warf dem Schiff einen Verstoß gegen internationales Seerecht vor. Daraufhin hatte Großbritannien eine europäische Marinemission gefordert. Zuvor war Anfang Juli vor der britischen Enklave Gibraltar ein Tanker mit iranischem Öl festgesetzt worden. Der Vorwurf lautete, die Iraner hätten trotz eines Embargos Öl an Syrien liefern wollen.

August 02, 2019

