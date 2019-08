Neue Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump entfachen Rezessionssorgen an den Märkten. Rohstoff-Anleger greifen zu Edelmetallen.

Die Anleger an den Rohstoffmärkten rechnen offenbar fest mit einer Rezession. Das zumindest legen die Marktbewegungen nahe, die die erneuten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump ausgelöst haben. Der Ölpreis brach am späten Donnerstagabend in der Spitze um acht Prozent ein. Es war der größte Tagesverlust von Öl seit vier Jahren. Die Analysten der Commerzbank sprachen in einer Analyse von einen "Blutbad am Ölmarkt". Trump habe dem "Ölmarkt einen massiven Schock verpasst und den Ölpreis in die Knie gezwungen."

Am Freitag machte der Ölpreis zwar einen Teil dieser Verluste wieder wett. Die Nordseesorte Brent kostete am Morgen rund 62 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter), die US-Sorte WTI rund 55 Dollar. Doch der seit einigen Wochen anhaltende Aufwärtstrend beim Ölpreis wurde jäh gestoppt.

Der Goldpreis kletterte dagegen um zwischenzeitlich zwei Prozent auf über 1450 Dollar pro Feinunze (rund 31 Gramm). Das war ein neuer Jahreshöchstwert. Am Freitagmorgen hatte Gold jedoch einen Teil der Gewinne wieder abgegeben.

US-Präsident Trump hatte via Twitter den Handelskonflikt mit China neu angeheizt. Auf dem Kurznachrichtendienst kündigte er an, dass die USA ab dem 1. September Zölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren und Produkte im Wert von 300 Milliarden ...

