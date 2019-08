San Francisco (ots) - Wish, einer der Marktführer im Bereich Mobile-Shopping, gab heute bekannt, dass die Firmenbewertung nach einer Serie-H-Finanzierungsrunde unter der Leitung von General Atlantic, einer führenden globalen Equity-Gesellschaft, 11,2 Milliarden US-Dollar beträgt. Mit dieser neuen Investition erhöhte sich die Bewertung von Wish von 8,7 Mrd. US-Dollar nach der letzten Finanzierungsrunde Ende 2017.



Wish beabsichtigt, die Einnahmen aus der Serie-H-Finanzierung für Marketing und Umlaufkapital zu verwenden, um die Präsenz seiner Händler in Europa und Nordamerika auszubauen und die Logistik zu verbessern. Vor kurzem hat Wish das Programm Wish Local ins Leben gerufen, um Partnerschaften mit dem traditionellen Einzelhandel aufzubauen, so dass Produkte in Kundennähe gelagert und vor Ort abgeholt werden können. In diesem Rahmen können Kunden Produkte direkt bei lokalen Unternehmen abholen und damit deren Geschäft beleben. Dieser Ansatz bietet Kunden mehr Flexibilität und einen schnelleren Versand, während Ladenbesitzer Ihren Umsatz durch mehr Laufkundschaft steigern können.



"Wish ist es gelungen, ein Unterhaltungserlebnis zu schaffen, das widerspiegelt, wie Konsumenten Produkte auf Mobilgeräten suchen und entdecken", sagte Peter Szulczewski, CEO. "Wir fühlen uns geehrt, General Atlantic bei unserer Mission, günstige Produkte für jeden auf der Welt zugänglich zu machen, an Bord zu haben."



Tanzeen Syed, Managing Director bei General Atlantic, kommentierte: "General Atlantic teilt die langfristige Vision von Peter und dem Wish Management-Team, eine leicht erreichbare und wirklich globalisierte Shopping-Plattform aufzubauen. Wish hat die Kategorie des mobilen Handels neu definiert und Pionierarbeit im Bereich Erlebnis-Shopping geleistet. Als Unternehmen kann es weitere Lösungen liefern, um auf tatsächliche Bedürfnisse und Vorlieben hunderter Millionen von preisbewussten Verbrauchern weltweit einzugehen. Wir freuen uns, mit Wish zusammenzuarbeiten, um seine marktführende Position weiter auszubauen und einen dauerhaften globalen Marktplatz aufzubauen."



Mit dieser Investition ist Tanzeen Syed von General Atlantic in den Vorstand von Wish eingetreten.



Über Wish



Wish wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Das Unternehmen ist eine führende E-Commerce-Plattform, die Verbrauchern weltweit Zugang zu einem digitalen Einkaufszentrum mit günstigen Produkten bietet. Wish verwendet Big Data, maschinelles Lernen und modernste Suchtechnologien, um für jeden Nutzer ein optisch ansprechendes, unterhaltsames und personalisiertes Shopping-Erlebnis zu schaffen. Das Unternehmen richtet sich an kostenbewusste Kunden, die über das Smartphone Produkte direkt von einem globalen Netzwerk an Lieferanten beziehen können. Im Jahr 2019 hat Wish 90 Millionen monatlich aktive Nutzer, über eine Million registrierte Händler und verkauft jährlich mehr als eine Milliarde Produkte. Weitere Informationen zum Unternehmen oder zum Herunterladen der mobilen Wish App finden Sie unter www.wish.com oder folgen Sie @Wish auf Twitter, Facebook und Instagram.



Über General Atlantic



General Atlantic ist eine weltweit führende globale Equity-Gesellschaft, die Kapital und strategische Unterstützung für Wachstumsunternehmen bietet. General Atlantic wurde 1980 gegründet und kombiniert einen kollaborativen globalen Ansatz mit branchenspezifischem Know-how, einem langfristigen Anlagehorizont und tiefem Verständnis der Wachstumsfaktoren, um mit großartigen Unternehmern und Management-Teams zusammenzuarbeiten und weltweit überragende Unternehmen aufzubauen. General Atlantic beschäftigt mehr als 130 Investmentexperten in New York, Amsterdam, Peking, Greenwich, Hongkong, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Shanghai und Singapur. Weitere Informationen zu General Atlantic finden Sie auf der Website: www.generalatlantic.com.



Pressekontakt:



Wish

Glenn Lehrman

+1 917 533 5998

glehrman@wish.com



General Atlantic

Mary Armstrong

+1 646 710 5626

media@generalatlantic.com



Emily Japlon

+1 212 715 4038

media@generalatlantic.com



Original-Content von: Wish, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/30621