Die in Linz gegründete Dynatrace ist sehr stark an der New York Stock Exchange gestartet. Die Aktie, die zu 16,0 Dollar ausgegeben wurde, hat ihren ersten Handelstag am Donnerstag mehr als 45 Prozent fester beendet. In einem Statement meinte CEO John Van Siclen: "Der heutige Tag ist für Dynatrace ein besonderer Moment, da wir ihn an der New Yorker Börse unter dem Kürzel "DT" notieren. Dieses Ereignis ist ein bedeutender Moment in der Zeit, aber wir konzentrieren uns nicht nur auf den heutigen Tag, der Erfolg morgen ist noch spannender. Ich bin stolz darauf, diesen Moment mit unseren über 2.000 Dynatracers zu teilen". Im Jahr 2011 wurde das Unternehmen um 256 Mio. US-Dollar an Compuware verkauft, 2014 dann um 2,4 Mrd. Dollar an die in Chicago ...

