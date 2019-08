http://www.smeil-award.com: Beim Novomatic Smeil Alps 19 haben wir schon mehr als 120 Nominees, die Sieger werden ja heuer am Börsianer Festival 19 von den Kollegen vom "Börsianer" gekürt. Und zum Festival selbst habe ich von Dominik Hojas (Börsianer) Folgendes geflüstert bekommen: 1) Verena Ross, Executive Director der European Securities and Markets Authority (ESMA) fliegt aus Paris ein, um mit Klaus Kumpfmüller, Vorstandsdirektor der FMA über die Digitalisierung / Regulierung am Kapitalmarkt - Kryptoassets, Auswirkungen auf die Marktinfrastruktur, Fintechs (Roboadvice etc.) sowie die Auswirkungen des Brexits auf die Märkte zu diskutieren. > Das Panel findet am 25. September um 10:30 Uhr am Börsianer-Festival statt. 2) Auch ...

