Am Freitagvormittag rauschte die RIB Software-Aktie in der Spitze (11 Uhr) um mehr als 7 % in den Keller. Eine Stunde später war das Gap schon zur Hälfte wieder geschlossen, die Aktie notierte um 12 Uhr bei einem Tagesminus von ca. -3,5 %. Ein ähnliches Muster war bereits am Mittwoch nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu beobachten, bevor die Aktie eine fulminante Kursrallye startete. Salopp gefragt: Was ist da eigentlich los bei RIB Software? Ein weiteres Opfer von Trump? Da am Freitag der gesamte ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...