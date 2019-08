Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal dürfte die Phase niedrigerer Schätzungen von Analysten an ein Ende kommen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darauf lasse die moderate Reaktion am Markt auf die gesenkten, unter den Erwartungen liegenden Ziele für den operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr schließen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-08-02/13:46

ISIN: DE0005790430