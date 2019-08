FRANKFURT (Dow Jones)--Im Juli wurden in Deutschland 332.788 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen. Das waren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. In den ersten sieben Monaten ergab sich eine Zunahme um 1,2 Prozent auf 2,18 Millionen Neuwagen.

Zweistellige Zuwachsraten zeigten laut KBA die deutschen Marken BMW (+32,0 Prozent), Ford (+26,8), Opel (+23,2), Mercedes (+22,4) und Mini (+18,1). Zweistellig abwärts ging es für Porsche (-21,9 Prozent), Smart (-18,1) und Audi (-14,0). Auch Volkswagen stand auf der Verliererseite mit einem Minus von 6,9 Prozent, hatte mit 18,6 Prozent aber den größten Anteil an den Neuzulassungen. Bei den Importmarken ragten Land Rover mit plus 43,7 Prozent und Lexus mit plus 38,9 Prozent heraus.

SUVs und Kompaktklasse lagen im Juli 2019 mit jeweils 20,0 Prozent Anteil gleichauf. Dabei verzeichnete das regelmäßig stärkste Segment der Kompaktklasse aber erneut einen kleinen Rückgang, während die SUV-Neuzulassungen um 15,6 Prozent zulegten. Geländewagen wiesen ein Plus von 19,4 Prozent auf und erreichten einen Anteil von 10,6 Prozent.

Mit 58,2 Prozent waren erneut mehr als die Hälfte aller Neuwagen Benziner, gefolgt von den Diesel-Pkw mit rund einem Drittel.

