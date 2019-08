Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Erzeugerpreise fallen deutlicher als erwartet

Die Erzeugerpreise im Euroraum sind im Juni deutlicher als erwartet gefallen. Nach Mitteilung von Eurostat gingen sie gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent zurück und lagen nur noch um 0,7 (Mai: 1,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Preisrückgang auf Monatssicht von 0,1 Prozent und eine Jahresteuerung von 0,8 Prozent prognostiziert.

Euroraum-Einzelhandelsumsatz deutlich höher als erwartet

Der Einzelhandelsumsatz im Euroraum hat sich im Juni deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung von Eurostat stieg er gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lag um 2,6 (Mai 1,0) Prozent) über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Umsatzzuwachs von nur 0,3 Prozent prognostiziert. Basis war ein vorläufiger Umsatzrückgang von 0,3 Prozent im Mai, den Eurostat nun auf 0,8 Prozent revidierte. Dadurch sank die Jahreswachstumsrate auf 1,0 (bisher: 1,3) Prozent.

Kieler IfW sieht für deutsches BIP praktisch Stagnation im 2. Quartal

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland dürfte im zweiten Quartal des laufenden Jahres nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) kaum mehr als stagniert haben. Laut den Wirtschaftsforschern lässt die vom europäischen Statistikamt Eurostat veröffentlichte vorläufige Schnellschätzung für die Wirtschaftsleistung im Euroraum im zweiten Quartal auf ein gegenüber dem Vorquartal "praktisch unverändertes" Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland schließen.

Trump setzt im Handelsstreit mit China auf maximalen Druck

US-Präsident Donald Trump setzt im Handelsstreit mit China weiter auf maximalen Druck: Er kündigte überraschend neue Strafzölle auf chinesische Importe ab September an. Damit wären dann praktisch alle Einfuhren aus der Volksrepublik mit Zöllen belegt. China reagierte mit Unverständnis und kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. Die Aktienkurse weltweit rutschten am Freitag tief ins Minus.

BDI warnt vor globaler Rezession durch US-Zölle

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor schwerwiegenden Folgen der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Erhebung von Zöllen auf weitere chinesische Importe gewarnt. "Es ist besorgniserregend, wie die US-Regierung die Risiken einer globalen Rezession in Kauf nimmt", sagte BDI-Hauptgeschäftsführungsmitglied Stefan Mair.

Japan verschärft Handelsstreit mit Südkorea

Japan hat Südkorea von einer Liste bevorzugter Handelspartner gestrichen und damit den Graben zwischen den beiden US-Verbündeten vertieft, den Japan inzwischen als unüberbrückbar betrachtet. Ursache ist ein Streit über Weltkriegsreparationen, die Südkorea von Japan fordert.

US-Außenminister verkündet Ausstieg aus INF-Abrüstungsvertrag

US-Außenminister Mike Pompeo hat am Freitag den formalen Ausstieg der USA aus dem INF-Abrüstungsvertrag zu atomaren Mittelstreckenraketen verkündet. Pompeo sagte bei einem Besuch in Bangkok, der Ausstieg der USA aus dem Vertrag "tritt heute in Kraft". Für das Ende des Abkommens sei "ausschließlich" Russland verantwortlich. Russland gab hingegen den USA die Schuld. Der 1987 in Washington von der Sowjetunion und den USA unterzeichnete Vertrag habe am Freitag "auf Veranlassung" der USA seine Gültigkeit verloren, erklärte das Außenministerium in Moskau.

Maas: Russland trägt Verantwortung am Ende des INF-Vertrags

Die Hauptschuld für das Ende des INF-Vertrags liegt nach Ansicht von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bei der Regierung in Moskau. Dass das Abkommen zum Abbau landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen auslaufe, "dafür trägt Russland die Verantwortung", sagte Maas am Freitag im Deutschlandfunk und warnte vor einer unsicheren Lage auf dem Kontinent.

Spanien zieht Nominierung von Finanzministerin Calvino für IWF-Spitze zurück

Spanien hat die Kandidatur seiner Finanzministerin Nadia Calvino für die Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückgezogen. Das teilte die Regierung in Madrid am Freitag mit. Spanien sei "immer bemüht gewesen, bei der Kandidatur für die IWF-Spitze einen Konsens zwischen den Ländern der Europäischen Union zu fördern", hieß es zur Begründung. Daher werde Calvino nicht mehr an der Wahl teilnehmen.

Portugals Finanzminister Centeno steigt aus Rennen um IWF-Spitze aus

Die EU-Mitgliedstaaten haben am Freitag mit der Wahl ihres Kandidaten an der Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) begonnen. Zur Wahl standen vier Kandidaten, wie das französische Finanzministerium in Paris mitteilte. Der portugiesische Finanzminister und derzeitige Eurogruppen-Chef Mario Centeno habe seine Kandidatur zurückgezogen. Großbritannien hatte demzufolge keinen Kandidaten in letzter Minute präsentiert.

Seehofer will "intelligente Kontrollen" an Grenze zur Schweiz einführen

Nach der Tötung eines Kinds am Frankfurter Hauptbahnhof mutmaßlich durch einen aus der Schweiz eingereisten Mann will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wieder Kontrollen an der Grenze zwischen beiden Ländern einführen. "Ich werde alles in die Wege leiten, um intelligente Kontrollen an der Grenze vorzunehmen", sagte er dem Spiegel laut Vorabmeldung vom Freitag. Bis September werde er dazu ein Konzept vorlegen.

Bericht: Richter kritisieren Umgang der Regierung mit inhaftierten IS-Familien

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hat Medienberichten zufolge scharfe Kritik am Umgang der Bundesregierung mit im Ausland inhaftierten IS-Familien mit deutschem Pass geübt. Hintergrund sei eine Beschwerde des Auswärtigen Amts gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin, der Deutschland zur Rücknahme einer Anhängerin der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) und ihrer drei Kinder verpflichtet. Jeder Staat müsse seine eigenen Staatsbürger aufnehmen, teilte das Oberverwaltungsgericht demnach dazu mit.

Gericht: Kinder haben Anspruch auf Kitaplatz in zumutbarer Nähe

Kinder haben laut einem Gerichtsurteil Anspruch auf einen Kitaplatz, der in einer zumutbaren Entfernung zum Wohnort liegt. Die Einrichtung dürfe nicht mehr als 30 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt liegen, entschied das rheinland-pfälzische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz in einem am Freitag Urteil zu einem Fall aus Mainz.

Deutsche machen sich zunehmend Sorgen um Klimawandel und Umweltverschmutzung

Die Deutschen machen sich zunehmend Sorgen um den Klimawandel und andere Umweltthemen. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Langzeitstudie des Marktforschungsunternehmens Ipsos hervorgeht, erhöhte sich der Anteil derjenigen, die die Erderwärmung als besonders dringendes Problem ansehen, seit 2017 von 13 auf aktuell 26 Prozent.

Deutsche wollen bei Klimapolitik lieber Anreize als Verbote

Die Deutschen wünschen sich in der Klimapolitik eher Anreize als Verbote. Laut dem neuen ARD-Deutschlandtrend sind 72 Prozent dafür, mit Anreizen klimafreundliches Verhalten zu fördern. Nur 15 Prozent finden Verbote besser, um klimaschädliches Verhalten einzuschränken, wie der WDR am Donnerstagabend mitteilte.

Luftfahrtbranche legt eigenes Konzept zum Klimaschutz vor

In der Klimaschutzdebatte und der Diskussion über das Fliegen will die Luftfahrtbranche einem Bericht zufolge ein eigenes Klimapaket vorlegen. "Wir wollen erreichen, dass die luftverkehrsbedingten CO2-Emissionen auf null sinken", zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus einer Erklärung des Präsidiums des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL). Demnach wollen sich die Unternehmen der Branche für die Förderung von Alternativen zu herkömmlichem Kerosin engagieren.

Bundesverfassungsgericht bekräftigt Grenzen der Vereinsfreiheit

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Grenzen der Vereinsfreiheit betont. Das Grundgesetz selbst setze "eine Schranke als Ausdruck einer pluralistischen, aber wehrhaften verfassungsstaatlichen Demokratie", heißt es in zwei am Freitag veröffentlichten Beschlüssen. Damit billigten die Verfassungsrichter das Verbot des Regionalverbands "Gremium Motorcycle Club Sachsen" und der Organisation "Farben für Waisenkinder", die Spenden für Hinterbliebene der Palästinenserorganisation Hisbollah sammelte.

Zoll beschlagnahmt Rekordmenge von viereinhalb Tonnen Kokain in Hamburger Hafen

Der Zoll hat in einem Container im Hamburger Hafen die Rekordmenge von viereinhalb Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert von fast einer Milliarde Euro beschlagnahmt. Die Drogen seien bereits vor rund zwei Wochen bei einer Kontrolle entdeckt worden, teilte das Hamburger Hauptzollamt am Freitag mit. Es handle sich um die größte Kokainlieferung, die in Deutschland je entdeckt worden sei.

