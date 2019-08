Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell nach Quartalszahlen von 2800 auf 2900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal werfe Zweifel hinsichtlich des Wachstums der freien Barmittel auf, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese seien aus Sicht von Anlegern aber der Schlüssel für den Öl- und Gasproduzenten als Investment./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-08-02/14:06

ISIN: GB00B03MM408